Кому выгодно распространять информацию о нападении России на Латвию

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15 сентября 2021, 09:11 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

Cui prodest? Кому выгодно распространять информацию о том, что Россия готовится напасть на Латвию?

Конечно, в Латвии об этом политики, правящие националистические партии не говорят ничего конкретного, но непонятный «флер» летает в воздухе. Неоднократно в латышских СМИ поднимался вопрос об этом: собираются ли русские захватить территорию Латвии и когда? Может ли Россия угрожать Латвии? Дадим ли отпор «зеленым человечкам» в случае наступления?

Повторюсь, что такие разговоры «летают» в воздухе уже долго и постоянно. Я грешным делом подумала, что это все из-за финансирования: нужно стране закупать военную технику, а это, конечно, деньги, часть из которых можно и, сами понимаете… А возможно, настроить население на то, что Россия – враг!

Сегодня в Латвии проходят учения «Намейс»: в центре городов Латвии военные при штабе, из Почетного караула, военного оркестра проводят тренировки, чтобы усовершенствовать свои навыки и быть готовыми дать отпор, если понадобится, врагу. Понятно, что такие учебные тренировки проходят во всем мире, и, конечно, военные должны быть в форме, много знать и уметь. Ничего зазорного в таких обучениях нет! Любой стране они нужны. Понимаю, что есть и «погрешности»: например, не очень четко информировали латвийцев об этих учениях, происходили непредвиденные обстоятельства и т.д. Бывает!

Но! Подогревать весь негатив и разделять людей по национальному признаку стали некоторые латышские СМИ и националистически настроенные депутаты!

Например, в одной латышской газете начал подниматься вопрос о НЕЛОЯЛЬНЫХ к латвийской армии, и которые составляют угрозу! Как пишут в этом издании (Neatkariga - прим.авт.) «согласно опросам Министерства обороны, на территории, где больше удельный вес инородческого населения и неграждан – в Риге, Даугавпилсе, Резекне – готовность защищать свою страну или по крайней мере не мешать делать это другим – ниже».

Что значит инородческое? Чужое для Латвии? Кого имели в виду журналисты этого издания? Русских, нелегалов? Негражданин и так в конкретном переводе означает «чужой». Журналисты этого издания еще раз решили напомнить о том, кто тут свой, а кто – О. Видимо, по мнению подобных людей, это способствует сплочению общества и единству между правительством, армией и латвийцами. К единству и пониманию призывал же людей премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш! И, где это в конкретных действиях?

Совершенно ясно, что правительству страны необходимо знать, а смогут ли они рассчитывать на гражданское население, если что? Если «зеленые человечки» из России нападут? В чем рассчитывать? Например, как это было на Украине, среди местных жителей, со слов латышского издания, на позиции доставляли отравленные продукты и т.д.

Конечно, если в крупных городах большой процент «чужих» и «инородческих», то они не особо, побегут помогать тем, кто их так окрестил и унижал.

Мне совсем непонятно, если латвийская армия уже активно готовится к войне с Россией, то почему же такое отношение и унижение «чужих-своих»? Казалось бы, все должно быть иначе! Как, например, перед выборами, когда и к своим, и чужим политики ласковы и вежливы, как говорил Давид Гоцман из «Ликвидации», «до понусу!»

А может Россия и не собирается нападать на Прибалтику? Может, задача другая – нагнать страх на прибалтов и вызвать ненависть к соседу?

Я задала этот вопрос латвийскому политологу Янису Григалису:

«Нет… Я не думаю, что Россия собирается вот так нападать на Латвию. Сегодня существуют и другие методы: санкции, например… Можно экономически пошатнуть страну. Россия точно пока не будет вводить в Латвию свою армию. Война никому не нужна… Как таковых разногласий военного характера между Россией и Латвией нет сейчас…»

Тогда зачем нагнетать обстановку? Повторяю, испугать, нагнать страху, рассорить? Почему некоторые националистические и ярые патриоты из правительства Латвии, которые выпускают книги о латышских легионерах СС, снимают документальные фильмы «убеждают» население, что это русские хотят войны?

Знаете, а я отвечу стихами своего любимого поэта Евгения Евтушенко:

Хотят ли русские войны?

Спросите вы у тишины

Над ширью пашен и полей

И у берез и тополей.

Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат, и пусть вам скажут их сыны, хотят ли русские войны.

Не только за свою страну

Солдаты гибли в ту войну,

А чтобы люди всей земли

Спокойно видеть сны могли.

Под шелест листьев и афиш

Ты спишь, Нью-Йорк, ты спишь, Париж.

Пусть вам ответят ваши сны, хотят ли русские войны.

Да, мы умеем воевать,

Но не хотим, чтобы опять

Солдаты падали в бою

На землю грустную свою.

Спросите вы у матерей,

Спросите у жены моей,

И вы тогда понять должны,

Хотят ли русские войны.

Впрочем, откуда таким «домбравам» и прочим националистам знать стихи Евтушенко. Его стихи знает цивилизованный и образованный мир. И тот же мир знает, что когда встречаешь «медведя», то единственное, что д@м следует предпринять – сразу же «наложить» в штаны, простите… «Можа» пронесет из-за запаха? А вы, как думаете?

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