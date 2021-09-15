Артем Соловейчик объяснил, почему дети скучают на уроках

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15 сентября 2021, 08:03

Большая загруженность педагогов и скучающие на уроках дети - основные проблемы современной школы, по мнению одного из ведущих российских экспертов в области современного образования и воспитания, руководителя издательского дома «Первое сентября» Артёма Соловейчика. Известный педагог и психолог накануне побывал в Хабаровске в ходе своего турне по России.

Организатор педагогического движения «Школа – наше дело», руководитель комитета по образованию партии «Новые люди» уже месяц он едет по стране, делая остановки в города и общаясь и жителями.

Вся современная система образования уже давно требует больших изменений, уверен именитый. Сегодня, когда дети не хотят учиться, а учителя не могут это делать качественно из-за большого гнета проверок, воспитать талантливое и свободное поколение не получится. Свои мысли эксперт объяснил через схему, где волнообразной линией показал вершины и провалы, по которым движется общество. Через определённые промежутки времени после периода развития и движения наступает время стагнации, а сейчас, по его мнению, наша страна находится в пиковом периоде, примерно такой случился в 1991 году.

– Я всю жизнь посвятил образованию, и последнее, о чём я думал, это политика, - делится Артём Соловейчик.- Раньше я думал, что политика – это про власть, про деньги. Сейчас понимаю: политика может быть - про развитие, про движение, про безопасность. Нас долго держали взаперти, но сейчас мы многое знаем и многое умеем. Пришло время меняться.

По мнению педагога, основанная проблема современного образовательного процесса – отсутствие свободы, как у учеников, так и у педагогов. Учителя загружены всевозможными проверками и отчетами, проверочными работами, гонкой за результатами ОГЭ и ЕГЭ, в итоге времени на живое общение с детьми практически не остается.

– Согласно майским указам президента, зарплата школьного учителя не может быть ниже средней по региону. Но тогда не уточнили, что имеется ввиду одна педагогическая ставка – это 18 часов в неделю. Вот и получается, что учителя вынуждены брать 1,5 – 2 ставки, чтобы получать 30-40 тысяч рублей в месяц. Только 5 % педагогов в России работают на одну ставку, а 65 % учителей берут полторы ставки, а еще 30 % — две. Это более 36 часов в неделю у доски. Чему можно научить детей с таким подходом? У учителей просто не остается времени на свои прямые обязанности. А скоро и педагогов не останется с таким подходом.

Рособрнадзор, по мнению педагога и психолога, как инструмент контроля совершено лишний в образовании. Он лишь связывает руки талантливым педагогам. И это доказывают, те, кто ушел в самостоятельное плавание. Они достигают высоких результатов без подчинения многочисленным правилам и требованиям.

– У нас есть независимые учителя, над которым нет постоянного контроля, проверок и прочего. И именно они помогают школьникам добиваться высоких результатов, умеют заинтересовать, увлечь, используют новые методы и приемы в образовании, – пояснил Соловейчик. – Я говорю о репетиторах. У них руки не связаны.

Нелегка и судьба ребенка в современной школе, по мнению педагога. Дети находятся под постоянным психологическим давлением со стороны школы и родителей. Творчеству в такой атмосфере не остается места, а учеба для многих – повинность. Большинство детей вообще не понимает, зачем они учатся.

– Задача школы – воспитать свободного человека, который делает, что-то потому что сам понимает важность и необходимость этого, а не потому, что так сказали родители или этого требуют учителя. Но этого сегодня нет, – говорит Артём Соловейчик. – Мы провели эксперимент в 1,5 и 9 классах – дали детям задание – всю доску заполнить квадратиками и кружочками. И только в первом классе ребята спросили, зачем это надо. Остальные даже не поинтересовались. Взрослый сказал, они выполняют, интереса нет. Мы получаем потерянных людей, удобных для системы, но не для того, чтобы жить свою собственную жизнь. Давно доказано, что человек вкладывает больше энергии в дело, которое выбирает сам, а не делает по указке. Именно поэтому не надо за детей решать, какой кружок им стоит посещать, что делать в свободное время, где и где учиться.

Екатерина Подпенко

Фото предоставлено Партией "Новые люди"

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