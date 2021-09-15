Куда пропала Агата Кристи: 131 год со дня рождения писательницы

Аргументы Недели → Общество 13+

15 сентября 2021, 06:52 Наталья Полянская

Многие читали произведения Агаты Кристи. Самыми популярными из них можно назвать: «Десять негритят», «Убийство на поле для гольфа» и «Таинственный противник». Но что мы знаем о самой Агате?



Агата Мэри Кларисса Миллер родилась 15 сентября 1890 года в курортном городе Торки. Девочка обучалась в домашних условиях, грамоте её учил отец. Агата самостоятельно научилась читать в 5 лет. Она занималась танцами и писала стихи. Вскоре семья переехала во Францию. Когда Агата было 11 лет, её отец умер от сердечного приступа. Мать девочки Клара впала в депрессию и апатию, но Агата помогла матери справиться с потерей.

В 18 лет Агата Кристи писала свои первые небольшие рассказы, которые даже публиковались. Когда началась война девушка стала работать медсестрой. В 1912 она познакомилась с молодым лейтенантом Арчибальдом Кристи, вскоре они поженились. В 1919 году у них родилась дочь Розалинда.

В 1920 году Агата написала свой первый роман «Загадочное происшествие в Стайлзе». Она обошла много издательств, но только в седьмом её рукопись опубликовали с тиражом в 2000 экземпляров.

В 1922 году Агата Кристи отправилась с мужем в кругосветное путешествие. В 1926 году умерла мать Агаты, а муж признался в неверности и они развелись. Агата не выдержала вызовов судьбы и пропала, оставив дочку на воспитание служанкам.

Писательницу искали несколько дней, про неё писали в газетах. Оказалось, что Кристи уехала в престижный спа-отель и зарегистрировалась в нем под именем новой возлюбленной своего уже бывшего мужа. Когда Агата вернулась обратно домой, она не стала ничего объяснять. Она забрала дочь и отправилась с ней на Канарские острова, где закончила писать роман «Тайна голубого поезда».

В 1930 году она путешествовала по Ираку и познакомилась со своим вторым мужем археологом Максом Мэллоуэном. С Максом Агата прожила до конца своей жизни.

Умерла Агата в своём доме в возрасте 85 лет. Она передала все права на самую успешную и популярную пьесу «Мышеловка» своей дочери и внуку.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости