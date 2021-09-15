«Земский доктор» в Приморье доберётся до отдалённых и северных районов края

Аргументы Недели → Общество 13+

15 сентября 2021, 03:11

фото из архива еженедельника "Аргументы неделi.Приморье"

Во время рабочей поездки в Лесозаводский городской округ губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил о прорабатываемых дополнительных мерах поддержки врачам отдалённых и северных территорий.

О медицинском обслуживании и развитии здравоохранения у главы края жители округа интересовались на каждой встрече. По их словам, медицина в Лесозаводске пока остаётся на низком уровне. Так, Центральная городская больница словно из восьмидесятых годов прошлого века.

«В городе отсутствует магни́тно-резона́нсная томогра́фия, люди вынуждены ездить на обследование в Спасск-Дальний и Владивосток», – жаловались лесозаводцы.

Олег Кожемяко отметил, что вопросам здравоохранения уделяется первостепенное внимание, с каждым годом в крае объём средств на здравоохранение увеличивается. Так, в Приморье закупается новый санитарный транспорт, диагностическое и лечебное оборудование, дополнительно построят 13 поликлиник. Также прорабатывается вопрос об увеличении квот по программе «Земский доктор». Дополнительные меры поддержки предусмотрят для врачей, работающих на отдалённых и северных территориях края.

«Мы добавим количество квот за счёт краевых средств. Это позволит выплатить врачам отдалённых и северных территорий два миллиона рублей при трудоустройстве. Дополнительные меры поддержки будут работать для всех районов, кроме крупных городов: Владивостока, Находки, Уссурийска, Артёма», – отметил губернатор Приморья.

Кроме того, рассматривается вопрос доплаты врачам первичного звена, участковым терапевтам – до 30 тысяч рублей, а также возможность предоставления им арендного жилья.

Глава исполнительной власти Приморского края Олег Кожемяко в ходе рабочей поездки в Лесозаводский городской округ провёл встречи с коллективами ООО «СКИТ», ООО «Лесозаводский лесоперерабатывающий комплекс», эксплуатационного локомотивного депо Ружино, а также личный приём граждан.

Напомним, в отрасли реализуется региональная госпрограмма «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020 - 2027 годы.

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