Газета The Daily Mail сообщила, что после перенесенного COVID-19 житель Великобритании стал ощущать запах сигарет

В Великобритании местный житель столкнулся со странным побочным эффектом перенесенной коронавирусной инфекции. Дело в том, что после выздоровления он стал ощущать каждые 30 минут запах сигарет.
Соответствующий материал появился на страницах британской газеты The Daily Mail. В публикации сказано, что британцу дважды делали укол вакциной против COVID-19, но он все-таки заразился вирусом в минувшем месяце.
Отмечается, что во время болезни его беспокоил разве что кашель. Кроме того, мужчина лишился обоняния. Сейчас же житель Соединенного Королевства рассказывает, что к нему частично вернулся нюх, однако он стал чувствовать запах сигарет. Мужчина подчеркнул, что выкуривал сигареты в течение 16 лет, но примерно лет 10 назад он курить перестал.
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