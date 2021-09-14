Латышские СМИ нашли «врагов народа»

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14 сентября 2021, 21:37 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фотокадр из youtube

Латвии проходят военные учения, которые вызвали бурю эмоций у народа: одни считают, что проводить такие мероприятия в центре Риги, и пугать людей просто недопустимо, а другие считают, что во всем «виновата» Россия.

История мамочки с младенцем, которых напугал латвийский «штабной» солдат своей стрельбой, облетела многие латвийские СМИ. Действительно, не очень приятно, когда ребенок «заходится» в крике от неожиданной и громкой стрельбы. А что делать? Учения проходили в центре Риги. Отметим, что военные уже извинились перед мамочкой за инцидент.

Честно говоря, если бы это видео и фото не попало в интернет, то никаких извинений бы не было! Мое мнение, которое вытекает из многолетнего опыта. Как в воду смотрела: и дня не прошло, как в некоторых СМИ появилась информация, что, мол, мамочка сама виновата! Как так? А ей же сказали, чтобы она «не шла туда, где стреляют». Кто сказал? Мамочка была, простите, не в себе, что специально «подставила» под стрельбу своего младенца? Но разве такие вопросы-моменты волнуют определенные латышские СМИ, которые, предполагаю, обласканы властью? Их дело – осуждать неугодных. Обычно, под эту категорию попадают не титульные, а русскоязычные. И порицание всегда одно и тоже – Путин виноват, и Россия «идет на нас войной»!

Определенные латышские СМИ «разыскали врага» латвийского народа!

Видимо, такое «науськивание» и разжигание ненависти к РФ, порядком надоело и некоторым латышам. В социальных сетях одна дама по имени Мария написала:

«Не знаю, сколько лет нас еще будут пугать, что «русские идут»? Но то, что в городе – полный бред, неприемлемо, что армия с оружием в руках проводит учения там, где ходят мирные жители. На месте той женщины с ребенком мог оказаться какой-нибудь школьник, который после этой стрельбы годами посещал бы психотерапевта».

Далее, Мария рассуждает о депутате Янисе Домбраве из национальной партии, который «прославился» тем, что постоянно видит в России угрозу для Латвии, называет русских оккупантами и рассказывает на каждом углу о том, что во всех бедах Латвии «виновата» российская пропаганда.

Мария задается вопросом: разве Россия «виновата» в том, что страна разворована?

«Мои предки латыши, я латышка, мои дети латыши, но никогда в жизни мы не проголосуем за националов, которым за каждым углом мерещится «русский сапог». Этим «домбравам» кажется, что Россия вот-вот бросится на Латвию. Не знаю, кого может заинтересовать страна, где уничтожен транзит, страна, разворованная дотла. И сделали это не русские, а те, кто сидит сегодня в правительстве».

Обычно, слабые люди всегда в своих неудачах обвиняют других людей. Легче все «спихнуть» на другого, а не брать ответственность на себя! Думаю, что и спорить никто не будет, что в небольшой стране более отчетливо заметно, когда исчезают миллионы, а долг страны в несколько миллиардов, которые будущие поколения будут выплачивать не один год.

Понятно, легче во всем обвинить большую Россию. Из ненависти, зависти и недостатка ума и трусости… Все это выглядит дешево! Впрочем, латвийцы стали активно высказываться, а Россия… Эти «пируэты», думаю, пустое… Не заметит! Там с другими на равных говорят! А вот злить разного рода националистическими писульками русского «медведя» не стоит, а то, не равен час, и Суворов с Жуковым привет передадут! Личное мнение!

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