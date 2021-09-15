Променял королевский титул на работу менеджера: принцу Гарри сегодня исполняется 37 лет

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15 сентября 2021, 06:42 Наталья Полянская

Фото: CBS / Globallookpress.com

Все знают скандально известного принца Гарри. Член королевской семьи постоянно шокирует публику: употребляет наркотики, плохо учится, ведёт себя вызывающе и отказывается от титулов. Сегодня принцу Гарри исполняется 37 лет.



Принц Гарри родился 15 сентября 1984 года в Лондоне. Имя Гарри является его домашним именем, при крещении мальчика назвали Генри Чарльз Альберт Дэвид. Он является членом британской королевской семьи, сыном принца Чарльза и принцессы Дианы. С самого детства мальчик ходил в детский сад и школу, вместо того, чтобы обучаться изолировано от обычных людей. На этом настояла его мать. Когда Гарри было 12 лет, его мама погибла в автокатастрофе в Париже.



В 17 лет юноша стал известен в СМИ, как непослушный и трудный подросток. Его часто замечали за употреблением наркотических веществ и алкоголя. В 1998 принц поступил в Итонский колледж и окончил его в 2003 году.



После обучения он путешествовал по Австралии и Африке, где снимал документальные фильмы. В 2006 году был зачислен в полк Дворцовой кавалерии, после чего был направлен на службу в Афганистан.



В 2018 году принц Гарри женился на актрисе Меган Маркл. «Тот факт, что я влюбился в Меган невероятно быстро, говорит о том, что так сошлись звёзды», - рассказывает принц. После чего он получил титул герцога Сассекского. В 2020 году пара заявила, что они складывают свои королевские обязанности. Гарри и Меган больше не получают государственные средства и не обладают своими титулами.



С 2021 года Гарри работает топ-менеджером американской старт-ап компании по коучингу. А его жена мечтает снова сниматься в фильмах и продолжать свою актерскую карьеру.

Журналисты Омид Скоби и Каролина Дюран написали книгу об отношениях Меган и Гарри, атмосфере во дворце и проблемах жизни в королевской семье. Эта книга получила внушительный резонанс среди публики.





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