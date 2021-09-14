Студенты творческих специальностей могут получить отсрочку от армии

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14 сентября 2021, 19:48 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

В творческой среде региона прокомментировали это предложение.

«Освобождение» смогут получить выпускники гуманитарных колледжей, если поступят в вузы. С такой инициативой выступила руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. Он отметила, что год без интенсивных занятий может губительно сказаться на творческих навыках молодого человека. Сегодня получившие среднее профессиональное образование в сфере культуры и искусства не могут получить отсрочку от армии, если хотят получить высшее образование.

Позицию Елены Шмелевой разделяют в творческой среде Челябинской области. По словам проректора по учебно-методической работе Южно-Уральского государственного института искусств им. Чайковского Ирины Бутовой, отсутствие регулярных занятий длительное время для профессионального музыканта или артиста балета ведет к потере формы и профессионализма.

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