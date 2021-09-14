Автомобильная дорога М-12 «Москва – Казань»: створ трассы пробит

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14 сентября 2021, 19:44 Екатерина Решетова

Фото: ГК «Автодор»

Скоростной автобан М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань стал для России крупнейшим инфраструктурным проектом. Правительство только в этом году выделило на него 96 млрд. рублей: 13 млрд. рублей в виде субсидий, более 82 млрд. рублей — средства резервного фонда. В помощь М-12 (как и всем другим строительным проектам), летом принято постановление правительства, которое дает возможность переоценить стоимость строительных работ при резком удорожании стройресурсов. Мера очень важная для спокойствия любого подрядчика или инвестора.

По трассе М-12, судя по последним новостям, работы идут с опережением графика. Дорожники уже полностью пробили ее створ протяженностью 810 км. В Главгосэкспертизу сданы проекты восьми из девяти этапов дороги, возведены 5 понтонных переправ. На строительных площадках установлено 12 заводов для производства асфальтобетона. Уложены непосредственно 7,5 км асфальтобетона. В проекте задействованы 10 тыс. человек и 3,6 тыс. единиц техники. Об уникальном проекте будущей платной трассы, в котором бюджетными деньгами участвует государство, рассказывает старший научный сотрудник Центра экономики транспорта НИУ ВШЭ Екатерина Решетова.

Начнём с ответа на простой вопрос: кому и зачем нужна эта дорога? Существующая много десятилетий федеральная дорога М7 «Москва - Казань» сегодня совмещает несовместимое. Непосредственно на её трассе находится 99 населенных пунктов, в том числе 26 городов. Третья часть её протяженности проходит по улицам этих городов и прочих населенных пунктов. К примеру, улица Московская – «центральный проспект» старинного русского города Гороховца – является составной часть этой дороги. Легко представить, насколько комфортна среда обитания жителей этого города (и остальных 98 городов и сёл по всей трассе М7) в условиях, когда под их окнами идёт нескончаемый поток транзитных фур. Столь же легко понять, каковы избыточные затраты времени на прохождение участков, трассированных по городским улицам со светофорами и пешеходными переходами.

Добавим к этому, что общепринятой в мире нормой для главных национальных дорог является очень небольшое количество примыканий; к примеру, отечественное законодательство предусматривает для дорог категории IБ и IВ одно примыкание на 5 км трассы. На дороге М7 одно примыкание приходится в среднем на каждые 530 метров трассы! Не случайно, дорога М7 – самая аварийная в Российской Федерации: в расчете на 100 км протяженности на ней происходит втрое больше ДТП, чем по федеральной сети в среднем.

Поэтому регулярные новости то о прокладке небольшого участка дороги, то о возведении понтонов или переправ, то о сдаче того или иного плана в Главгосэкспертизу, возможно, для далекого от этой темы читателя - всего лишь сухая деловая информация. Но для жителей названых регионов, профессиональных перевозчиков, работающих на межрегиональных и международных маршрутах, миллионов автомобилистов, совершающих деловые, рекреационные или туристические поездки – это, говоря высоким слогом, благая весть.

Повышенное внимание к трассе М-12 вполне оправдано - это действительно один из ключевых проектов в транспортной сфере. Он обеспечит скоростное автомобильное сообщение между крупнейшими центрами экономического роста Центрального и Приволжского федеральных округов и четырьмя крупнейшими российскими агломерациями – Московской, Самарско-Тольяттинской, Нижегородской и Казанской. Трасса обеспечит их интеграцию в сеть скоростных автодорог европейской части России (М-11 «Нева», ЦКАД, М-3 «Украина», М-1 «Беларусь», М-4 «Дон») и позволит реализовать транзитный потенциал нашей страны.

М-12 примет на себя значительную часть транспортной нагрузки других федеральных дорог, что позволит разгрузить трассы М-5 «Урал» и М-7 «Волга», увеличив транспортную доступность российских регионов, а также улучшить экологическую ситуацию за счет сокращения выбросов вредных веществ атмосферу и уменьшения уровня шума. С вводом в эксплуатацию магистрали путь из Москвы до Казани сократится до 5,5 часа с нынешних 12 и более часов.

Автомобильное движение по дороге станет более безопасным. Повысится эффективность логистики, что будет способствовать экономическому росту прилегающих к М-12 территорий. Макроэкономический эффект от реализации проекта (около 2,4 трлн рублей) формируется за счет ускоренного развития экономики регионов (Московской, Владимирской, Нижегородской областей, Республик Чувашия и Татарстан) и объединения в зоне 8-часовой доступности регионов, продукция которых тяготеет к перевозкам автомобильным транспортом.

Стоит сказать и об активном участии Правительства в этом проекте (помимо финансовой составляющей). В частности, очень своевременным условием «продвижения» М-12 стало Постановление от 7 августа 2021 года №1312, утвердившее правила предоставления льготных кредитов на строительство дорог. В соответствии с этим документом процентная ставка по льготному займу для инвесторов не должна превышать 10%. Субсидии на снижение процентной ставки будут предоставляться на основании заключения специальной межведомственной комиссии Минтранса. Приоритетом при распределении господдержки будут обладать проекты, реализуемые в рамках важнейших стратегических проектов: Комплексного плана модернизации магистральной инфраструктуры, поручений Президента и Правительства, нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги».

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