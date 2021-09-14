Глава Минздрава Мурашко заявил о высокой нагрузке на систему здравоохранения России из-за COVID-19

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14 сентября 2021, 19:46 Источник: РИА Новости

Михаил Мурашко, фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

На сегодняшний день на российской территории под медицинским наблюдением находятся 723 000 зараженных COVID-19 пациентов. Такое заявление сделал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Он подчеркнул, что речь идет о высокой нагрузке на систему здравоохранения. Кроме того, Мурашко отметил, что в настоящее время каждый российский регион обеспечен достаточным количеством вакцин от коронавирусной инфекции.

По его словам, сегодня в стране не наблюдаются проблемы с записью на вакцинацию. Мурашко добавил, что в РФ функционируют примерно 12 000 прививочных пунктов, до сегодняшнего дня вакцинировать от COVID-19 удалось более 46 млн граждан.

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