Собянин объявил об открытии двух новых дорог в ТиНАО

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14 сентября 2021, 18:33

Фото: vk.com/mossobyanin

Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте» объявил об открытии выезда из города Московский к станции метро «Филатов Луг» и связки между Киевским и Калужским шоссе.



Мэр столицы отметил, что новый выезд из Московского к станции «Филатов Луг» позволит его жителям экономить до часа в день.



«Открыли две новые дороги в ТиНАО: выезд из Московского к станции «Филатов Луг» и связку между Киевским и Калужским шоссе. Выезд из Московского небольшой - чуть больше 2 км, но крайне важный. Раньше местные жители ехали к метро в час пик около 40 минут - в объезд, через Киевское шоссе. Прямая дорога займет 7-10 минут. Колоссальная экономия времени»,- написал мэр Москвы.



Он добавил, что новая связка между Киевским и Калужским шоссе будет уже шестой по счету.



«До их появления переехать с одной магистрали на другую можно было только через МКАД и малую бетонку. Теперь есть МКАД, ЦКАД, трасса «Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе» и четыре местные дороги»,- подчеркнул Собянин.





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