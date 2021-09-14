Собянин увеличил максимальные габариты и сроки аренды для каршеринга

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14 сентября 2021, 16:58

Фото Е. Самарина. Mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которым внес ряд изменений в правила и регламент предоставления услуг каршеринга. Так, увеличатся максимальные габариты и сроки аренды для каршеринга, кроме того, все операторы будут интегрированы в приложение «Московский транспорт».



Чтобы повысить привлекательность каршеринга для пользователей и создать более благоприятные условия для развития сервиса, внесены следующие изменения: увеличены максимальные габариты автомобиля каршеринга - длина не более 495 см, ширина не более 200 см (ранее - длина не более 470 см, ширина не более 185 см).



«Это позволит операторам каршеринга расширить модельный ряд машин, что будет дополнительным стимулом для горожан отказаться от приобретения личного автомобиля»,- сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.



Также повышен экологический класс автомобиля каршеринга - не ниже Евро 5 (ранее - не ниже Евро 4). Соответственно, снизится объем вредных выбросов в атмосферу.



Помимо этого, максимальный срок аренды автомобиля каршеринга увеличен до семи календарных дней (ранее - 24 часа). Таким образом, повысится привлекательность услуги каршеринга в выходные и праздничные дни.



Кроме того, добавлено требование по интеграции операторов каршеринга в приложение «Московский транспорт» - с возможностью бронирования и оплаты автомобиля внутри приложения, а также построения мультимодальных маршрутов.



«Выдача льготных парковочных разрешений для машин каршеринга переведена в электронный вид. Это позволит упростить процедуру получения разрешений, сократит бумажный документооборот и количество бюрократических процедур»,- отметили в столичной пресс-службе.



Также каршеринговые компании, выполняющие регламент предоставления услуг, получают право льготной парковки машин на платных городских парковках.





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