Аргументы Недели Общество 13+

Собянин: Матпомощь к годовщине Битвы под Москвой получат 4 тыс. ветеранов

, 16:45

Собянин: Матпомощь к годовщине Битвы под Москвой получат 4 тыс. ветеранов
Фото из открытых источников

Мэр столицы Сергей Собянин вдвое увеличил размер материальной помощи ветеранам к годовщине Битвы под Москвой.

«Ветераны-москвичи получат единовременную материальную помощь в связи с 80-й годовщиной начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в Битве под Москвой. По сравнению с 2019 годом размер выплаты будет увеличен в два раза и составит 40 тыс. руб. Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин»,- говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

По традиции единовременную материальную помощь получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, также участники обороны Москвы: награжденные медалью «За оборону Москвы»; участники строительства оборонительных рубежей под Москвой; работники предприятий, организаций и учреждений, военнослужащие, учащиеся ремесленных, железнодорожных училищ, школ фабрично-заводского обучения, трудившиеся в Москве с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года.

Ожидается, что получателями выплаты станут 4 тыс. ветеранов.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

НХ

Аргументы НеделиАвторы АН

Происшествия

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Общество

Общество

Здоровье

В мире

Политика

В мире

Происшествия