Собянин: Матпомощь к годовщине Битвы под Москвой получат 4 тыс. ветеранов

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14 сентября 2021, 16:45

Фото из открытых источников

Мэр столицы Сергей Собянин вдвое увеличил размер материальной помощи ветеранам к годовщине Битвы под Москвой.



«Ветераны-москвичи получат единовременную материальную помощь в связи с 80-й годовщиной начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в Битве под Москвой. По сравнению с 2019 годом размер выплаты будет увеличен в два раза и составит 40 тыс. руб. Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин»,- говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.



По традиции единовременную материальную помощь получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, также участники обороны Москвы: награжденные медалью «За оборону Москвы»; участники строительства оборонительных рубежей под Москвой; работники предприятий, организаций и учреждений, военнослужащие, учащиеся ремесленных, железнодорожных училищ, школ фабрично-заводского обучения, трудившиеся в Москве с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года.



Ожидается, что получателями выплаты станут 4 тыс. ветеранов.





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