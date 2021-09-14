Визажист Анастасия Амирханова поделилась секретами выбора туши для ресниц

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14 сентября 2021, 16:58 Источник: teleprogramma.pro

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Визажист Анастасия Амирханова рассказала, как правильно выбрать тушь. Прежде всего, следует обращать внимание на щеточку. К примеру, можно подобрать силиконовую, которая, по словам специалиста, нравится ей больше всего.

Такой щеточкой, как отметила Амирханова, удобно пользоваться. Что касается цвета, то следует выбирать преимущественно черный, блондинкам подойдет темно-коричневый.

Визажист рассказала, что кисточки могут отличаться по форме. Они могут быть для объема или удлинения, синтетическими или “пушистыми”, конусообразными или прямыми. Кроме того, Амирханова рекомендовала смотреть на срок годности товара. Это важно в том плане, чтобы тушь не оставляла комочков и ложилась ровно.

По словам специалиста, при покупке желательно изучить состав. Так, уголь может оставлять на коже отпечатки. Также существуют двусоставные туши, добавила Амирханова.

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