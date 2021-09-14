Латвийский политик Лиепиня опубликовала ультиматум президенту

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14 сентября 2021, 16:15 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Латвийский политик Линда Лиепиня опубликовала в социальных сетях ультиматум президенту страны Эгилсу Левитсу.

Г-жа Лиепиня написала, что говорит от имени народа.

«Мы предлагаем досрочное освобождение от должности президента страны Эгила Левитса. Если наши требования не будут выполнены в течении двух недель, у Вас будет отнята пенсия президента, квартира, машина. В Латвийской Республике не может быть президента, который не соблюдает Конституцию и Волю народа. Поэтому будет предложен Закон о досрочном освобождении президента от должности, который будет запрещать Вам все привилегии.

Наши требования:

1. Отказаться от обязательной вакцинации, указав, что вакцинация может быть добровольной.

2. Прекратить сортировать людей. Объясним Левитсу, что не пускать людей в общественные места, в транспорт и даже в туалет. Это сегригация.

3. Возобновить нормальный процесс обучения.

4. Обеспечить справедливые выборы в Сейм.

Г-жа Лиепиня требует от лица всего народа Латвии, чтобы г-н Левитс отменил законы и постановления правительства, которые дискриминируют, ограничивают и разделяют людей. И выполнить все условия президент страны должен в течении двух недель.

Интересно, однако! Каким образом политик собралась лишать благ президента – тайна!

Что думает по данному поводу народ Латвии?

«Это напоминает популизм чистой воды. Скоро выборы и она решила вот таким методом сделать себе пиар. Просто и жестко».

«Буря в стакане воды. В Конституции есть статья об импичменте президента, но голосовать за это нужно в Сейме. И кто проголосует, когда многие в одной связке. Тут нужно решительные действия, когда народ окончательно не может жить по-старому! Когда реальная буря и все едины. О людях говорю. Когда президент и его свита не может из своего дворца выглянуть и т.д. А это простой пиар себе, любимой»

«В результатах – сомневаюсь, но она человек, который достоин уважения!»

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