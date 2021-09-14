Волгоградские туристические продукты представили с победным символом V

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14 сентября 2021, 15:48

Фото Комитет экономической политики и развития Волгоградской области

Делегация Волгоградской области представила туристический потенциал региона на 27-ом Международном форуме-выставке «Отдых Leisure 2021». Календарь событийных мероприятий, которые пользуются спросом у путешественников нашей и других стран, по информации Комитета по развитию туризма Волгоградской области, включает 18 проектов.

Отраслевое мероприятие прошло в ЦВК «Экспоцентр». Деловая программа - в удобных и комфортных конференц-залах павильона «Форум». Девиз «We Will Rock Tourism» поддержал и вдохновил всех участников отрасли, которые продолжают активно работать в эпоху пандемии: разрабатывают новые направления, находят оригинальные бизнес-ниши, предвосхищают требования опытных путешественников, открывают новые туристические маршруты.

Гости экспозиции «Открой для себя Волгоградскую область!» в разделе «Конструктор маршрутов» собрали свой индивидуальный тур по региону, основываясь на личных предпочтениях. Кому-то больше нравились исторические или природные достопримечательности. А кто-то выбирал культурные или гастрономические объекты и акции.

Раньше нашу область и город-герой Волгоград туристы знали в основном, как место событий, связанных с Великой Отечественной войной. Сегодня это направление так же пользуется устойчивой популярностью, дополняясь новыми современными акциями. Например, известность в последние годы получила видеоинсталляция «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане.

Кроме этого, особенное признание приобрели вышедшие за рамки региональных мероприятий ультрамарафон EltonUltra, арбузный фестиваль «Зело-отменный плод!», фестиваль горчицы, арт-фестиваль «Извините, Вы не видели Лосева?».

Уже десять туристических компаний Волгоградской области предлагают более 90 маршрутов для туристов с детьми и школьных групп. Эти маршруты были представлены на федеральный конкурс, по итогам которого наша область летом 2021 года первой в России получила статус «Столица детского туризма».

И если Краснодарский край на площадке «Отдых Leisure 2021» в этот раз только презентовал свой новый бренд, то Волгоградская область смогла выступить с утвержденной и уже узнаваемой символикой. О территориальном маркетинге и создании ярких брендов эксперты и практики рассказали на сессии «Брендинг регионов 2035». Посетители, принявшие участие в викторинах и конкурсах, организованных региональным Агентством развития туризма, получили красочную сувенирку с победной V, символизирующей нашу область.

Свои туристические продукты и возможности на площадке ОТДЫХ Leisure 2021 представили порядка 450 участников. В том числе, в выставочной и деловой программе выставки приняла участие 21 зарубежная страна: Азербайджан, Болгария, Беларусь, Испания, Египет, Кипр, Куба, Китай, Таиланд, Тунис, Шри-Ланка, Молдова, Индия, Германия, Италия, Литва, Япония, Перу, Венесуэла, Иордания, Бразилия.

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