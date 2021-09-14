Клинический психолог Хорс связал причины депрессии у студентов с незакаленной психикой

Аргументы Недели → Общество 13+

14 сентября 2021, 15:23

pixabay.com

В условиях пандемии COVID-19 у 3/4 студентов наблюдались признаки “психологического неблагополучия”. На это указывают результаты исследования 13 ведущих университетов России. Его в свою очередь поручило провести Минобрнауки.

Также отмечается, что 20% студентов сталкивались с синдромами умеренной или тяжелой депрессии, сообщает Общественная служба новостей. Клинический психолог Михаил Хорс озвучил причины психологического неблагополучия учащихся.

По словам специалиста, появление мессенджеров и социальных сетей способствовало тому, что люди стали общаться меньше. Это влияет на психику. На эмоциональное выгорание жалуется преимущественно молодежь, которая, кстати, воспитывается в наши дни в новых правилах. “Им говорят, что можно рассказывать о том, что у тебя на душе, что можно раскрывать свои слабости”, - сказал Хорс.

Что касается более старшего поколения, как подчеркнул психолог, то таким людям в процессе воспитания говорили, что нужно быть сильными. Кроме того, многие современные молодые люди живут в условиях стабильной экономики. У таких людей, как отметил Хорс, незакаленная психика. Он добавил, что в группе риска в особенности первокурсники бакалавриата и специалитета.

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