Москвичи подали на онлайн-выборы в Госдуму 2,3 миллиона заявок

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14 сентября 2021, 14:06

Фото: pixabay.com

Жители Москвы подали более 2,3 млн заявок на электронное голосование на выборах, которые пройдут с 17 по 19 сентября.



«Москвичи подали свыше 2,3 млн заявок на участие в электронном голосовании на выборах в Госдуму, Мосгордуму и совет депутатов района Щукино. Москвичи могли подать заявку на голосование в онлайн-режиме с помощью портала mos.ru и портала госуслуг. Сейчас проходит финальный подсчет и проверка поданных заявлений», - говорится в сообщении на официальном сайте мэра столицы.



Отмечается, что все поданные заявки проходят тщательную проверку в ЦИК России и других ведомственных организациях.



«Это необходимо, чтобы сопоставить указанные в заявке данные с реестром избирателей и подтвердить, что пользователь имеет право участвовать в голосовании. Обо всех изменениях статуса своего заявления москвичи смогут узнать из уведомлений в личном кабинете на mos.ru, с помощью SMS и по электронной почте», - подчеркивается в сообщении.



Известно, что накануне голосования горожане также получат итоговое сообщение о том, смогут ли они проголосовать онлайн.



«Москвичей, которые будут участвовать в выборах онлайн, исключат из реестра голосующих на избирательных участках. Бумажный бюллетень им не выдадут», - говорится в сообщении.



Проголосовать онлайн можно будет в любое время с 8:00 17 сентября до 20:00 19 сентября. Для этого необходимо авторизоваться в личном кабинете на портале мэра, перейти в специальный раздел портала, посвященный электронному голосованию, и нажать на кнопку «Проголосовать». Также можно воспользоваться каталогом услуг или кликнуть на баннер на главной странице сайта мэра.



Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. В Москве с 2 августа открыта регистрация на дистанционное электронное голосование.





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