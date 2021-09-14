Дочь Толкалиной и Кончаловского сообщила об операции на нос из-за проблем с дыханием

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14 сентября 2021, 13:42 Источник: teleprogramma.pro

Мария Михалкова-Кончаловская, фото: Instagram

Мария Михалкова-Кончаловская, дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссёра Егора Кончаловского, рассказала о своем заболевании. 22-летняя девушка не исключает операционного вмешательства.

Мария поделилась, что ей поставили диагноз «обострение синусита». Девушка подозревает, что это могла спровоцировать новая коронавирусная инфекция. Сейчас звездная наследница ждет результаты анализа.

«Вполне вероятно, что у меня ковид, который спровоцировал обострение синусита. Все нормально, кроме температуры 37,5»,- цитирует ее слова teleprogramma.pro.

Девушка добавила, что ей придётся делать операцию на нос, поскольку у нее искривлена перегородка. По ее словам, это «очень сильно мешает дышать и очень сильно влияет на головной мозг и поступление в него кислорода».

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