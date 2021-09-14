На помощь спортсменам приходит «Симона»

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14 сентября 2021, 12:11

Фото: личный архив

Необычные соревнования по триатлону состоялись в минувшие выходные в московских «Лужниках». Спортсменам пришлось проплыть триста восемьдесят метров в открытом бассейне аквакомплекса, преодолеть двадцатикилометровую велогонку и забег на пять километров по набережным одного из самых колоритных районов столицы. Одним из запоминающихся событий этих дней для спортсменов стала работа диагностического комплекса «Симона».

В России такой формат использовался впервые. Гонка прошла при поддержке Федерации триатлона России и Департамента Спорта города Москвы. В ней приняли участие свыше 1000 человек. Многие из них впервые попробовали свои силы в этом виде спорта.

Еще одним новшеством этих соревнований стала возможность комплексного обследования, которое спортсменов могли пройти с помощью диагностического аппарата «Симона». Такое исследование занимает несколько минут, но по глубине изучения физического состояния способно заменить длительную диспансеризацию, включающую сдачу множества анализов.

Прибор считывает и обрабатывает десятки показателей сердечно-сосудистой, лёгочной и нервной систем. Он оценивает гемодинамику, функцию дыхания, температуру тела, метаболизм, активность мозга, транспорт и потребление кислорода. На основе полученных данных специалист может оценить состояние организма и его готовность к разным нагрузкам – можно ли сегодня бежать марафон или ограничиться только разминкой. Ведь перетренированность может привести к опасным последствиям.

Чтобы узнать уровень своей физической формы, спортсмены выстроились в очередь на мониторинг, который проводили специалисты научно-образовательного центра инновационной медицины «Фарма2030». Каждый хотел проверить, насколько его организм готов к забегам, или почему не получилось достичь желаемого результата на соревнованиях. «Симона» оперативно давала ответ.

Инновационный комплекс диагностики «Симона» пока можно увидеть только на выставках. Но в АНО ИМ «Фарма2030» уверены, что очень скоро он появится в столичных клиниках и спортивных центрах, где тестирование организма с его помощью будет доступно всем желающим. ​ ​ ​

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