На 76-м году жизни умер Герой России Казанцев

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14 сентября 2021, 10:35 Источник: РИА Новости

Виктор Казанцев, фото: Минобороны РФ

Представитель Южного военного округа сообщил о смерти бывшего командующего объединенной группировкой войск на Северном Кавказе Героя России Виктора Казанцева. Он боролся с терроризмом в Дагестане и Чечне.

«Со слов родственников Виктора Германовича Казанцева, он скончался в госпитале сегодня утром после продолжительной болезни»,- пояснил собеседник.

В Клубе военачальников уточнили, что Казанцев умер в районе семи утра в Краснодаре. Ему было 75 лет.

Виктор Казанцев был назначен на пост командующего войсками Северо-Кавказского военного округа 29 июля 1997 года. С 17 августа 1999 года по апрель 2000 года являлся командующим Объединенной группировкой войск на Северном Кавказе. Он участвовал в операции по ликвидации боевиков в Ботлихском и Новолакском районах Дагестана. В 1999–2000 гг. руководил освобождением от бандформирований на территории Чечни.

В 2000–2004 гг. был первым полномочным представителем президента РФ в Южном федеральном округе.

Награжден орденом «За военные заслуги», советскими орденами Красной Звезды и другими наградами.

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