Обучать финансовой грамотности в Приморье престижно

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14 сентября 2021, 10:11

Конкурс профессионального мастерства для учителей проводят министерство образования Приморья совместно с краевым отделением Центрального банка России. Он призван мотивировать педагогов творчески подойти к преподаванию нового предмета

В школах Приморья с этого учебного года появились уроки финансовой грамотности, но пока внеклассные. Такой предмет для учеников 1-9 классов закреплён в новых федеральных государственных стандартах начального и основного общего образования, пояснили в краевом министерстве образования. Конкурс для учителей поможет подвигнуть их к поиску эффективных педагогических практик, интересных наработок и других инструментов для подачи этого материала.

Вопросы финансовой грамотности сегодня актуальны, ведь современные дети наравне со взрослыми самостоятельно покупают товары, пользуются пластиковыми картами и мобильными приложениями. Поэтому разбираться в них особенно важно.

«Работа проводится в рамках программы «Повышение финансовой грамотности в Приморском крае на 2021-2023 годы». Мы хотим, чтобы учителя делились своим успешным опытом, который впоследствии можно будет тиражировать в образовательных учреждениях», – поясняют специалисты профильного министерства.

Как отмечает куратор проекта, руководитель экспертно-аналитического центра Приморского краевого института развития образования Елена Бабийчук, в конкурсе могут принять участие преподаватели и обычных общеобразовательных, и коррекционных школ.

«Это очень важная часть работы, которая позволит детям с ограниченными возможностями смелее вступать во взрослую жизнь», – подчёркивает Елена Бабийчук.

Итоги конкурса подведут в середине октября. Сейчас идёт приём заявок на участие. Победители в качестве поощрения получат полезные призы – современную технику: ноутбук, планшет и смартфон.

Узнать больше о конкурсе можно у руководителя экспертно-аналитического центра Приморского краевого института развития образования Елены Бабийчук по телефону: 8 (950) 281-35-74.

Как известно, с 2019 года в Приморье реализуется национальный проект «Образование», утверждённый президентом России Владимиром Путиным. Инициатива призвана вывести нашу страну в десятку государств-лидеров по общему образованию в мире.

Кроме того в крае идёт реализация региональной государственной программы «Развитие образования Приморского края» на 2020 - 2027 годы.

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