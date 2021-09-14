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В России предложили обязать работодателей давать три выходных после прививок

, 08:53 Источник: РИА Новости

В России предложили обязать работодателей давать три выходных после прививок
прививка, фото: Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ) Максим Петунин обратился к главе Министре труда и социальной защиты Антону Котякову, спикерам Совфеда и Госдумы Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину с предложением обязать работодателей предоставлять сотрудникам три выходных дня с сохранением зарплаты после каждого этапа вакцинации против коронавируса и других прививок в период пандемии.

«Вопрос о поддержке привившихся сотрудников остается в ведении работодателей или руководства субъектов Российской Федерации. При этом в случае реакции организма на сделанную инъекцию, таких как повышение температуры или других симптомов, единственной причиной остаться дома является оформленный у врача больничный лист», - пояснил он.

Петунин добавил, что  трудовое законодательство не предусматривает оплачиваемые отгулы. По его словам, случаи ломоты, повышенной температуры и слабости после прививки проявляются достаточно часто. Также не исключено приближение новой волны коронавируса в сентябре-октябре, отметил он.

«По мнению врачей и экспертного сообщества, только массовая вакцинация позволит защитить население от тяжелого течения болезни и ее трагических последствий», - напомнил директор ИСИРГИ.

Он подчеркнул, что многие работодатели не готовы идти на уступки и предоставлять оплачиваемые отгулы сотрудникам, желающим сделать прививку. Петунин считает, что «огромный пласт трудоспособного населения остается незащищенным от коронавируса из-за невозможности вакцинироваться и опасения сильного иммунного ответа организма».

В институте попросили внести соответствующие изменения в трудовое законодательство. Петунин выразил мнение, что дополнительные выходные после прививки могли бы заметно увеличить число вакцинированных, тем самым способствовать повышению коллективного иммунитета. По его мнению, массовая вакцинация может понадобиться и в будущем. 

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