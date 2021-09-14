Южноуральцы могут принять участие в работе Центра общественного наблюдения

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14 сентября 2021, 08:25 Татьяна Михайлова Источник: Общественная палата Челябинской области

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Заявки собирает Общественная палата Челябинской области.

17, 18 и 19 сентября в Центре общественного наблюдения можно будет увидеть прямую видеотрансляцию с избирательных участков Южного Урала. Также все три дня в центре будут работать эксперты.

Принять участие в работе Центра общественного наблюдения может любой гражданин старше 18 лет. Для этого нужно подготовить заявку и направить ее посредством электронной почты в региональную Общественную палату. Подробная информация о том, какие данные нужно указать в документе, адрес и срок рассмотрения указаны на сайте палаты. Отмечается, что заявка может быть только индивидуальной.

Центр общественного наблюдения расположен по адресу Челябинск, ул. Елькина, 45, 1-й этаж. Филиал центра находится в Магнитогорске (пр. Ленина, 47).

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