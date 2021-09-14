Новый корпус Детской художественной школы искусств открыт в Челябинске

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14 сентября 2021, 08:23 Татьяна Михайлова Источник: Администрация города Челябинска

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Теперь учреждение сможет принять вдвое больше детей.

Как сообщает пресс-служба администрации Челябинска, новый корпус расположен на улице 40 лет Октября, 21. Здание, бывшее офисным, за лето переоборудовали под стандарты художественного образовательного учреждения. Благодаря этому, у художественной школы появилась возможность принять больше детей и открыть новые направления, в том числе уникальные для Челябинска.

«Для города это знаменательное событие, ведь 55 лет в Челябинске существовала одна художественная школа, которая находится на Свердловском проспекте», — отметила глава Челябинска Наталья Котова.

Корпус был отремонтирован за счет городского бюджета. Помещение было передано городу в аренду президентом группы компаний «Бовид» Борисом Видгофом, также он вложил собственные средства в завершение ремонтных работ.

«Уверен, в этой школе раскроются новые яркие таланты, которые будут радовать нас своими произведениями», — цитирует бизнесмена «Вечерний Челябинск».

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