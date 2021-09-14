Губернатор Алексей Текслер осмотрел результаты благоустройства Челябинска

Вчера глава региона совершил объезд областного центра.
Алексей Текслер побывал в Ленинском, Центральном, Курчатовском, Калининском и Тракторозаводском районах. Большая часть объектов, которые осмотрел губернатор, была благоустроена предложению челябинцев в рамках инициативного бюджетирования, сообщает пресс-служба правительства.
В ходе рабочей поездки губернатор побывал на новой пешеходной зоне, которая обустроена вдоль городского сада имени А. Пушкина, в сквере «Сигнал», в недавно отремонтированной детской художественной школе искусств, расположенной на улице лет Октября осмотрел ход работ по благоустройства сквера на пересечении улиц Воровского и Курчатова. Также глава региона посетил и другие общественные территории.
Подводя итоги объезда, Алексей Текслер подчеркнул, что работа по улучшению городской среды в Челябинске будет продолжена.
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