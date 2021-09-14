Южный Урал готов к осенне-зимнему периоду на 98,5%

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14 сентября 2021, 07:43 Татьяна Михайлова

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

В отдельных муниципалитетах началась подача тепла в дома и социальные учреждения.

В Челябинской области подготовлены 848 теплоисточников, идет строительство новых. 16 из 43 территорий региона подписали распоряжения о начале отопительного сезона.

Тепло получают социальные учреждения Кыштыма и Каслинского района, все потребители Кусинского и Кунашакского районов, Усть-Катава. В ближайшее время тепло будет подано в дома Снежинска, Озерска, Пластовского и Уйского районов. Об этом рассказал заместитель начальника управления инженерной инфраструктуры министерства строительства и инфраструктуры Павел Самсонов в ходе пресс-конференции, которая состоялась в пресс-центре «Гранада Пресс».

Челябинск готов к отопительному сезону практически на 100%, подчеркнул в ходе мероприятия вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов. В 13 детских садов есть тепло, подключение бюджетных учреждений ведется по заявкам руководителей.

Добавим, что дата начала подачи тепла определяется исходя из погодных условий.

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