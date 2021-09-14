Южноуральцам рассказали о том, как безопасно совершать сделки с жильем

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14 сентября 2021, 07:40 Татьяна Михайлова

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Эксперты советуют провести предварительную проверку перед подписанием документов.

Как пояснила в ходе пресс-конференции, прошедшей в пресс-центре «Гранада Пресс», заместитель начальника отдела госрегистрации недвижимости жилого назначения Управления Росреестра по Челябинской области Наталья Малышева, высокая стоимость недвижимости делает ее предметом интереса для преступных лиц.

Чтобы обезопасить себя, жители Южного Урала могут воспользоваться инструментами предварительной проверки. Среди них — получение выписки о переходе прав на объект недвижимости, выписка из ЕГРН, а также открытые данные, предоставляемые Федеральной миграционной службой, Федеральной службой судебных приставов, Нотариальной палатой. Не менее важно личное общение между покупателем и собственником жилья до начала сделки.

Правовую поддержку жителям Челябинской области оказывает региональная общественная организация «Правосознание». Она реализует проект «Правовая помощь: безопасность сделок с жильем и финансами», поддержанный Фондом президентских грантов, а также совместный с уполномоченным по правам человека в регионе проект «Помогать вместе». Подробная информация о просветительских мероприятиях «Правосознания» публикуется на сайте организации (pravosoznanie.org).

Добавим, что, по данным управления Росреестра, в 2020 году в Челябинской области между физическими лицами заключено 102 тысячи сделок с жильем.

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