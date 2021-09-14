132 миллиона дополнительно выделили власти Приморья на дороги Лесозаводска

Аргументы Недели → Общество 13+

14 сентября 2021, 06:23

фото АО «Примавтодор»

На встречах с трудовыми коллективами Лесозаводского городского округа губернатор края Олег Кожемяко рассказал о ближайших планах дорожников.

Главе края жители Лесозаводского городского округа на встречах в ходе его рабочей поездки чаще всего обращали внимание на состояние дорог и мостов в городе и районе. Отмечалось, что муниципалитет является в Приморье практически «антилидером» по их качеству. Причём разбиты не только второстепенные, но и центральные дороги.

В ответ губернатор сообщил, что для улучшения ситуации с дорожным хозяйством Лесозаводск дополнительно получил из краевого бюджета 132 миллиона рублей. Полученные средства позволят отремонтировать наиболее сложные участки. Так, приведения в порядок ждут восемь километров дороги Горные Ключи–Лесозаводск. Здесь уже прошли соответствующие конкурсные процедуры и теперь подрядчик обещает завершить работы до конца декабря. Ещё восемь километров пути на дороге к селу Иннокентьевка получит ямочный ремонт, приведут в порядок и дорогу к селу Донское с гравийным покрытием.

Кроме того, параллельно идёт ремонт и 30 километров внутригородских дорог в самом Лесозаводске. В городе необходимо создать филиал Приморского автодорожного ремонтного предприятия «Примавтодор», считает Олег Кожемяко.

«Здесь нужно серьёзное дорожное подразделение. Объёмы работ большие, их нужно выполнять быстро, не тратить время на поиск подрядчиков. Соответствующее поручение краевой минтранс получит», – заявил лесозаводчанам губернатор Приморского края.

Окажут власти Приморья и помощь в проведении оценки дефектов асфальтобетонного покрытия», составлению проектно-сметной документации для ремонта моста на въезде в Лесозаводск, который находится в муниципальной собственности. После этого местная администрация сможет начать его ремонт.

«Ситуация с дорогами здесь непростая, и мы находим возможности, в первую очередь, финансовые, чтобы изменить её к лучшему. В следующем году темпы дорожного ремонта сохраним», – подчеркнул Олег Кожемяко, обращаясь к лесозаводцам.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости