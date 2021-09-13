Премьер-министр Латвии Кариньш: «Хотите роста зарплат-прививайтесь»

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13 сентября 2021, 22:55 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

Премьер-министр Кришьянис Кариньш вновь призвал непривитых жителей Латвии быть солидарными с другой «половиной» общества – вакцинированными.

На заседании парламента премьер-министр Кришьянис Кариньш отметил, что в интересах всех жителей Латвии, чтобы экономика развивалась, росли зарплаты, продолжалась учеба на месте в школах. Премьер отметил, что с тревогой наблюдает за ростом количества пациентов с коронавирусом, которые оказываются в больницах. В настоящее время госпитализировано в Латвии 250 человек: из них почти все непривитые или не завершили курс вакцинации. Единственный способ бороться с болезнью – вакцинироваться.



«Наша цель, чтобы экономика продолжала развиваться, а дети учились очно», - сказал премьер Латвии.

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