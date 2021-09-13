Латвия: пьяная женщина устроила дебош и сорвала двери с петель изолятора
13 сентября 2021, 22:42Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН
Видимо, коронавирус сильно повлиял на психику латвийских граждан: намедни, сильно пьяная женщина зашла в кафе…
Дама в подпитии подошла к одному из столиков, где обедали посетители и стала есть чужие блюда. Вызванным полицейским женщина отказалась называть свои личные данные, поэтому было принято решение доставить ее в участок полиции.
Уже находясь в участке, задержанная продолжала хулиганить: сорвала с петель дверь в изоляторе и сорвала трубу под раковиной. Полиция начала в отношении хулиганки три административных процесса. В общей сложности ей придется заплатить штраф в размере 325 евро.
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