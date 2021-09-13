Латвийский генерал Калниньш: «Гражданское население должно привыкнуть к нам»

В Латвии проходят учения Национальных вооруженных сил. В основном учения проходят в центре городов Латвии и тем самым вызывают страх и недовольство латвийцев.
В латвийских СМИ бурно обсуждается ситуация, когда женщина с ребенком были напуганы внезапными выстрелами: младенец плачет, а женщина в шоке.
Латвийские военные информировали население, что учения будут проходить на территориях, ранее согласованных с самоуправлениями и ответственными учреждениями, а общественность была проинформирована об их поведении еще в августе. Что касаемо популярного видео женщины с ребенком, то, как оказалось, ее попросили обойти тренировочную площадку, но она отказалась.
Понятно! Сама, мол, виновата. Интересно, а какая мать будет «подставлять» риску здоровье своего ребенка? Мало верится мне в это.
Впрочем, генерал-лейтенанту Леониду Калниньшу виднее:
«Сейчас мы отрабатываем разные задачи в городской среде. И мне бы хотелось, чтобы гражданское население больше привыкло к тому, что мы находимся здесь, чтобы защитить их. Иногда жители удивляются, иногда даже пугаются из-за наших передвижений, иногда улыбаются. Но без отработки задач в городской среде мы не можем научить военных, как действовать в сложных ситуациях».
Что думают латвийцы по данному поводу?
«Вот мне интересно, от кого собираемся защищаться? А кого собираются защищать? Уж пусть себя научатся защищать, а то наложат в штаны, как в Афгане. Это же надо додуматься до того, чтобы не закрыть улицы во время учений!»
«Следующим этапом, видимо, пойдет легкая бомбардировка китайскими хлопушками, танковые бои в центре Риги между столбиками Стакиса…»
«Пусть огласят весь список, кого защищать будут!»
«Я понимаю так, что этих вояк готовят для расправы с местным населением – подавление силовыми методами любых акций, митингов! Все понятно!»
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости