Стали известны имена самых богатых изгнанников современной России

Аргументы Недели → Общество 13+

13 сентября 2021, 20:48 Источник: ko.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Журнал «Компания» опубликовал рейтинг самых богатых российских эмигрантов, которые по разным причинам были вынуждены покинуть страну.



Елена Батурина: состояние - $1,3 млрд (Великобритания, Австрия)



В 2020 году вдова Юрия Лужкова Елена Батурина заняла первое место в списке богатейших женщин России с состоянием в $1,3 млрд. И помогло ей в этом своевременное избавление от российских активов.



Инвестировать вдова Лужкова предпочитает в отели, возобновляемую энергетику и девелопмент в Европе, США и Казахстане. В 2015 году компания Батуриной купила под редевелопмент за $10 млн здание в Бруклине. На Кипре она строит жилой комплекс, который оценивается в €40 млн. В Казахстане ей принадлежит бизнес-центр «Москва». В австрийском Китцбюэле —5-звездочный отель Grand Tirolia, в Карловых Варах — мини-отель Quisisana Palac, в Петербурге — отель «Новый Петергоф».



Леонид Невзлин: состояние - $1 млрд (Израиль)



В 2004 году Михаил Ходорковский переписал на Леонида Невзлина контрольный пакет зарубежного наследника ЮКОСа — Group MENATEP. Через два года Невзлин вместе с другими акционерами, Юлием Дубовым и Борисом Брудно, купил треть НПЗ Modgal в Хайфе за $1,5 млрд. Сейчас у него есть инвестиционная группа в Нью-Йорке и несколько компаний в Европе, которые управляют его деньгами.



Братья Ананьевы: совокупное состояние - $1 млрд (Великобритания, Кипр)



В лучшие времена совокупное состояние банкиров оценивалось в $2,7 млрд. Помимо Промсвязь банка, им принадлежали близкий к государству системный интегратор «Техносерв», девелоперская группа ПСН с портфелем в 3 млн м2 в Москве, 60 тысяч гектаров подмосковной земли, четвертый в России производитель куриного мяса «Белая птица», заводы по производству лифтов и криогенных машин и две московские типографии.



В 2018 году Алексей и Дмитрий были вынуждены покинуть Россию. По версии следствия, за несколько дней до санации Промсвязьбанка Ананьевы вывели из него около $2,17 млрд.



Андрей Бородин: состояние - $800 млн (Лондон)



Основатель, акционер и глава Банка Москвы Андрей Бородин уехал из страны в 2011 году. В 2010-м его обвинили в крупном хищении. В целом ему вменили ущерб более чем на 150 млрд рублей.



В 2013-м Бородин получил статус политического беженца. Конфисковать его зарубежные активы государству не удалось.



Михаил Ходорковский: состояние - $600–700 млн (Великобритания, Швейцария)



Совладелец и президент ЮКОСа был арестован за мошенничество и хищения в 2003 году. На тот момент его активы оценивались в $15 млрд. После его ареста крупнейшие активы ЮКОСа отошли к «Роснефти».



Сергей Пугачев: состояние - $300 млн (Франция)



Экс-владелец Межпромбанка Сергей Пугачев входил в ближайшее окружение Бориса Ельцина. В нулевые Forbes оценивал его активы в $2 млрд, а он сам — в $15 млрд. Сенатору от Тувы принадлежали Межпромбанк, «Объединенная промышленная корпорация» («Северная верфь», «Балтийский завод», ЦКБ «Айсберг»), крупнейшее в мире Элегестское месторождение коксующихся углей в Туве, компания «ОПК-Девелопмент», телеканал «Московия».



После кризиса 2008 года банк Пугачева не смог заплатить более $2 млрд по долгам и объявил дефолт. Банкира привлекли к субсидиарной ответственности по иску на 76 млрд рублей. В 2011 году олигарх покинул страну.



Евгений Чичваркин: состояние - $140 млн (Великобритания)



Сооснователь «Евросети» Евгений Чичваркин уехал в Лондон в 2008 году после обысков по делу о вымогательстве и похищении человека. Уголовное дело против него в России было закрыто еще в 2011 году, но возвращаться на родину бизнесмен не спешит.



Владимир Гусинский: состояние - $30 млн (США, Израиль)



В 2000 году медиамагната Гусинского обвинили в незаконной приватизации компании «Русское видео». Вернуться в Россию, где уголовное дело против него не закрыто, Гусинский не может. При этом он до сих пор поставляет федеральным каналам сериалы через компанию «Кинопроизводственный центр». С 2000 года они купили у компаний Гусинского 456 сериалов, включая «Агента национальной безопасности», «Ментовские войны», «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей».



Георгий Беджамов: состояние - нет данных (Великобритания, Монако)



В 2015 году выяснилось, что президент Внешпромбанка Лариса Маркус и ее брат Георгий Беджамов семь лет списывали деньги со счетов вкладчиков и выдавали заведомо невозвратные кредиты сотням подставных фирм. Ущерб от действий Беджамова оценен в 114 млрд рублей.



Георгий Беджамов никогда не был в списке Forbes, подсчитать его состояние крайне сложно. Известно, что в 2019 году Высокий суд Лондона по иску Внешпромбанка заморозил активы Беджамова на $1,75 млрд, из них $100 млн — виллы в Италии и Франции, отель в Швейцарии, дома в Лондоне и во Франции.



Тельман Исмаилов: состояние - нет данных (Черногория, Франция)



Хозяина «Черкизона» Тельмана Исмаилова в 2009 году обвинили в заказных убийствах, похищениях людей, контрабанде, уходе от налогов, хищениях, мошенничестве и в незаконном обороте оружия. После закрытия Черкизовского рынка он уехал из страны.



В 2007 году Исмаилов оценивал свои активы в $3 млрд. Forbes тогда же оценил его состояние в $620 млн. Сколько у него сейчас денег, неизвестно.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости