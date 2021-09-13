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Андрей Бочкарёв: В Москве до конца года построят четыре здания поликлиник

, 16:43

Андрей Бочкарёв: В Москве до конца года построят четыре здания поликлиник
Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра столицы Андрей Бочкарёв заявил, что до конца 2021 года в Москве планируется построить четыре здания для городских поликлиник.

«Мэр Москвы Сергей Семёнович Собянин поставил задачу улучшить доступность медицинских учреждений в городе, которую мы решаем совместно с коллегами из других комплексов. До конца текущего года планируется построить четыре здания для поликлиник в разных районах столицы на 1370 посещений в смену суммарно», – сообщил Андрей Бочкарёв.

По его словам, в районе Южное Медведково на улице Полярная будет построена детская поликлиника на 320 посещений в смену с подъездной дорогой общей площадью 8000 кв. м.

«Новые корпуса для поликлиник появятся также в Алексеевском, Таганском и Бескудниковском районах», – рассказал Андрей Бочкарёв.

Он подчеркнул, что возведению медицинских объектов в столице уделяется большое внимание как в границах «старой» Москвы, так и активно развивающемся ТиНАО. Новые объекты строятся с учетом потребностей в конкретных районах.

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