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Собянин объявил о начале отопительного сезона в Москве

, 16:27

Собянин объявил о начале отопительного сезона в Москве
Фото из открытых источников

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что тепло в жилые дома Москвы начнут подавать сегодня, 13 сентября. Обеспечить теплом весь жилой сектор планируется в течение пяти дней.

«В Москве бабье лето - тепло, хорошо, хорошая такая комфортная погода, но все быстро меняется. С завтрашнего дня уже идет резкое похолодание, поэтому мы приняли решение с сегодняшнего дня запускать тепло во всех объектах соцкультбыта и жилом секторе», - заявил Сергей Собянин в ходе посещения ТЭЦ-20 ПАО «Мосэнерго» на юго-западе столицы.

По его словам, вся система подготовлена, и в течение пяти дней во всех объектах должно заработать отопление.

«Теплогенерация готова, системы внутренние домовые готовы, магистральные сети готовы, система водоснабжения, газоснабжения вся подготовлена к зимнему сезону. Так что будем запускаться. Я надеюсь, что в течение пяти дней все объекты будут под теплом», - сообщил мэр Москвы.

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