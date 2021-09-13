Собянин объявил о начале отопительного сезона в Москве

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13 сентября 2021, 16:27

Фото из открытых источников

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что тепло в жилые дома Москвы начнут подавать сегодня, 13 сентября. Обеспечить теплом весь жилой сектор планируется в течение пяти дней.



«В Москве бабье лето - тепло, хорошо, хорошая такая комфортная погода, но все быстро меняется. С завтрашнего дня уже идет резкое похолодание, поэтому мы приняли решение с сегодняшнего дня запускать тепло во всех объектах соцкультбыта и жилом секторе», - заявил Сергей Собянин в ходе посещения ТЭЦ-20 ПАО «Мосэнерго» на юго-западе столицы.



По его словам, вся система подготовлена, и в течение пяти дней во всех объектах должно заработать отопление.



«Теплогенерация готова, системы внутренние домовые готовы, магистральные сети готовы, система водоснабжения, газоснабжения вся подготовлена к зимнему сезону. Так что будем запускаться. Я надеюсь, что в течение пяти дней все объекты будут под теплом», - сообщил мэр Москвы.





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