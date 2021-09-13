Собянин: В Москве за десять лет построено 50 новых зданий городских поликлиник

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13 сентября 2021, 16:16

Фото М. Мишина. Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новое здание поликлиники в районе Нагатинский Затон.



«В Москве за последние годы построено 50 новых поликлиник. Вот эта 50-я - юбилейная. В ближайшие годы построено будет еще 30. Это микрорайоны, где идет реновация, новые микрорайоны Москвы, ну или где физически настолько уже износилась поликлиника, что уже требуется новую построить, потому что старую невозможно реконструировать. <…> Надеюсь, что в ближайшие месяц-два она уже заработает и примет своих пациентов. Строительные работы все проведены, современным оборудованием укомплектована, так что осталось недолго до того времени, когда сюда придут жители. <…> То есть до начала ноября она должна заработать», - сообщил Сергей Собянин.



Мэр столицы напомнил, что недавно была расширена программа реконструкции столичных поликлиник.



«Помимо этого, мы приняли программу (реконструкции) около 200 действующих поликлиник. Это такая масштабная программа по модернизации первичного звена. В этом здании совмещены по сути дела три поликлиники: детская, взрослая и женская консультация», - отметил Сергей Собянин.



Руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун рассказал, что коллективы для работы в новом медицинском учреждении уже сформированы.



«В течение полутора месяцев мы начнем работу, потому что коллективы есть. Все готово», - заявил он.



Пресс-служба мэрии и правительства города сообщила, что в ближайшее время в новое здание переедет филиал №3 взрослой поликлиники №67. В нем также разместят детскую поликлинику - филиал ДГП №91 и женскую консультацию №14 ГКБ имени Юдина.



Функционально здание разделено на два блока с отдельными входами. В детском блоке, рассчитанном на 250 посещений в смену, прием будут вести педиатры, отоларинголог, офтальмолог, невролог, травматолог-ортопед, детский хирург.



Во взрослом блоке разместят отделение профилактики с кабинетом вакцинопрофилактики, блок врачей-специалистов, кабинеты врачей общей практики, кабинеты функциональной диагностики, дневной стационар на восемь коек, хирургический блок.



Отмечается, что ориентировочная численность прикрепленного населения поликлиники составит 54 тыс. взрослых и 7 тыс. детей. К женской консультации будут прикреплены более 16 тыс. женщин.





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