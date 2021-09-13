Вынесен приговор за гибель четверых и тяжелое травмирование шестерых военных

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13 сентября 2021, 14:46 Источник: Коммерсантъ

Фото: vk.com/novosti_moscow_vk

Иван Гавриков получил пять лет колонии-поселения за гибель четверых солдат и тяжелое травмирование еще шести военнослужащих. Столь мягкий приговор по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии (ДТП) для многих оказался неожиданным. При этом командирам пострадавших солдат грозит гораздо более строгое наказание.



На трассе М-9 «Балтия» в Подмосковье 11 января 2021 года произошло ужасное ДТП. Иван Гавриков на большой скорости врезался сразу в несколько военных автобусов ПАЗ, потеряв управление грузовиком Scania. Пострадавшими оказались порядка пятидесяти военнослужащих-срочников. При этом четверо из них погибли, а еще шестеро получили тяжелые травмы. Следует отметить, что потерпевшие служили в 147-й автобазе, которая готовит водителей для обслуживания центрального аппарата Минобороны, в том числе Генштаба.



Иван Гавриков получил 5 лет лишения свободы. Причем при вынесении приговора, иски на 7 млн рублей, которых у подсудимого не было, судья удовлетворила не к виновнику ДТП, а к компании, в которой он работал.



Главным следственным управлением СКР было возбуждено еще одно уголовное дело, когда выяснилось, что, помимо прочего, к трагедии привела и халатность командиров. По данным следствия, они не обеспечили перевозку военнослужащих в сопровождении машины военной автоинспекции с включенным проблесковым маячком. Командование утверждает, что сопровождение было необязательным, поскольку в часть направлялась не военная колонна, а несколько разрозненных машин, которые двигались сами по себе. Расследование дела в отношении офицеров продолжается.





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