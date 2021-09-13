«Главный пенсионер» Шелягов гарантирует всем бесплатные похороны?

Аргументы Недели → Общество 13+

13 сентября 2021, 13:56

Олег Шелягов, владелец холдинга Ritual.RU, идущий в Госдуму от Партии Пенсионеров, продолжает делиться своими взглядами на правильное государственное устройство. На этот раз - с профессиональной точки зрения.



Как будущий возможный депутат, он выдвигает предложение полного государственного обеспечения похорон для всех граждан страны. Аргументирует свою точку зрения он вполне логично – все гражданам положена государственная пенсия, хотя далеко не все до нее доживут (особенно сейчас). Так почему им не положены государственные похороны, до которых доживут все?



О шести тысячах «похоронных денег» главный «похоронщик» со знанием дела сообщает, что похоронить на такую сумму невозможно, это будут не похороны, а «утилизация тела». Государству вполне по силам обеспечить своим гражданам нормальное захоронение, без роскоши но с соблюдением всех традиций и обрядов принятых в нашей стране, включая религиозные. Разумеется, если кому-то хочется гроб хрустальный в гранитом склепе – это уже за свой счет, но хоронить своих граждан по-человечески – хорошая, социально оправданная практика.



Странно слышать такое от «ритуальщика», но, с другой стороны, кому, как ни ему знать ситуацию изнутри?

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