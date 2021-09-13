21 октября в Государственном Кремлёвском Дворце состоится вечер чествования москвичей «Молодости нашей нет конца»

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13 сентября 2021, 14:06

Главными действующими лицами праздника станут горожане, чьим трудом и талантом жизнь столицы с каждым днём становится лучше. Строители и метростроевцы, работники транспорта, здравоохранения, образования и культуры, пожарные и спасатели, активисты и общественники — все эти граждане внесли значительный вклад в развитие Москвы.

Идея проведения торжественного вечера для выдающихся москвичей принадлежит народному артисту СССР Василию Лановому. Первое мероприятие состоялось 6 сентября 2018 года и имело большой общественный резонанс, после чего мэром Москвы С.С. Собяниным было предложено проводить его ежегодно.

С 2021 года художественным руководителем проекта «Молодости нашей нет конца…» является народный артист России, член центрального штаба общественного движения «Бессмертный полк России» Михаил Иванович Ножкин.



В концертной программе примут участие: народный артист России Лев Лещенко, народная артистка России Ирина Купченко, народный артист России Михаил Ножкин, народный артист России Александр Михайлов, народный артист России Ренат Ибрагимов, народный артист России Александр Серов, заслуженный артист России Денис Майданов, заслуженный артист России Александр Олешко, Государственный академический Кубанский казачий хор, хор и оркестр Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации, арт-группа «Хор Турецкого», рок-группа «Земляне», балет Аллы Духовой «Тодес» и другие.



Билет на концерт «Молодости нашей нет конца» можно приобрести на сайте.

Внимание! Мероприятие пройдет в формате COVID-FREE. Для посещения концерта, помимо билета, необходимо предъявить QR-код и паспорт!

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