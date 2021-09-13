Экономист Остапкович поддержал идею выдавать маткапитал отцам

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13 сентября 2021, 11:56 Источник: RT

мужчина с младенцем, фото: pixabay.com

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировал сообщение Министерства труда России с 2022 года выдавать материнский капитал отцам.

«Это абсолютно гуманный манёвр, который даёт возможность и матери, и отцу получить материнский капитал»,- высказал он RT.

Говоря о суррогатном материнстве, Остапкович отметил, что определенная часть общества с недоверием относится к подобным вещам. Эксперт рекомендует провести комплексную пиар-кампанию, чтобы люди поняли, что это абсолютно нормальный процесс.

Экономист полностью поддерживает данную инициативу.

Ранее сообщалось, что семьям, где мужчина является единственным родителем второго ребенка, рожденного после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года суррогатной матерью, а его супруга - усыновителем ребенка, сможет получить материнский капитал.

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