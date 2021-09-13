Менее суток осталось до окончания регистрации на онлайн-голосование 17-19 сентября

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13 сентября 2021, 11:26

Фото: pixabay.com

На официальном сайте мэра столицы сообщили, что до завершения регистрации на онлайн-голосование в Москве осталось меньше суток.



«Регистрация на участие в онлайн-голосовании закончится сегодня, 13 сентября. Сделать свой выбор онлайн смогут те, кто успеет подать заявление до 23:59. Для этого нужно авторизоваться в личном кабинете на mos.ru, а затем пройти по ссылке. Это можно сделать также через приложения «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы», - говорится в сообщении.



Отмечается, что участники онлайн-выборов смогут выиграть однокомнатные квартиры в Москве и автомобили. Среди них также разыграют 10 тыс., 25 тыс., 50 тыс. и 100 тыс. призовых баллов в рамках акции «Выбираем вместе» программы «Миллион призов». Их можно потратить в магазинах одежды и обуви, детских и спортивных товаров, мебели и электроники, в супермаркетах и аптеках, а также на посещение кафе и ресторанов. Один балл равен 1 рублю.



Принять участие в электронном голосовании могут москвичи старше 18 лет с постоянной регистрацией в столице, также необходимо иметь полную учетную запись на портале мэра. После отправки заявления на участие в электронном голосовании их сопоставят с реестром в ЦИК России.



«Горожан, которые будут участвовать в выборах дистанционно, исключат из реестра голосующих на избирательных участках, они не смогут получить бумажный бюллетень. Перед голосованием тем, кто успешно прошел проверку, придет уведомление о включении в список электронных избирателей», - добавляется в тексте.



Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.



В Москве с 2 августа открыта регистрация на дистанционное электронное голосование. На данный момент москвичи подали более 1,8 млн заявлений.





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