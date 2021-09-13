Сенатор Гумерова заявила о важности эксперимента по внедрению новой системы оплаты труда учителей
13 сентября 2021, 10:26
Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова заявила о важности эксперимента по внедрению новой системы оплаты труда учителей в пяти регионах России.
Лилия Гумерова подчеркнула, что это очень важный шаг системной работы, поскольку одним из главных вопросов, которые беспокоят российских педагогов, является оплата труда.
Сенатор отметила в беседе с RT, что базовая, гарантированная часть зарплаты учителей в большинстве субъектов РФ очень маленькая, то есть за одну и ту же работу выплаты педагогам в разных регионах страны иногда отличаются в два-три раза.
Гумерова выразила уверенность в том, что если эксперимент пройдет успешно, то единая системы оплата труда будет проецироваться на всю российскую территорию.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.