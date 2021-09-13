Сенатор Гумерова заявила о важности эксперимента по внедрению новой системы оплаты труда учителей

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13 сентября 2021, 10:26

учитель, pixabay.com

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова заявила о важности эксперимента по внедрению новой системы оплаты труда учителей в пяти регионах России.

Лилия Гумерова подчеркнула, что это очень важный шаг системной работы, поскольку одним из главных вопросов, которые беспокоят российских педагогов, является оплата труда.

Сенатор отметила в беседе с RT, что базовая, гарантированная часть зарплаты учителей в большинстве субъектов РФ очень маленькая, то есть за одну и ту же работу выплаты педагогам в разных регионах страны иногда отличаются в два-три раза.

Гумерова выразила уверенность в том, что если эксперимент пройдет успешно, то единая системы оплата труда будет проецироваться на всю российскую территорию.

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