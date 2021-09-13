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Эксперт по инфобезопасности Пащенко заявил, что мошенники узнают о состоянии счетов россиян от МФО и онлайн-магазинов

, 09:51 Источник: Радио Sputnik

Эксперт по инфобезопасности Пащенко заявил, что мошенники узнают о состоянии счетов россиян от МФО и онлайн-магазинов
гаджеты, pixabay.com

Эксперт по информационной безопасности Григорий Пащенко в рамках разговора с журналистами в понедельник, 13 сентября, сообщил, что существуют два источника информации мошенников о счетах россиян.

Специалист отметил, что в настоящий момент одним из основных "поставщиков" информации для злоумышленников являются микрофинансовые организации, поскольку крупные банки уже давно контролируют сотрудников, чтобы они не "сливали" подобные данные. 

Григорий Пащенко в беседе с Радио Sputnik заметил, что вторым источником сведений о гражданах РФ для мошенников являются онлайн-магазины. Злоумышленники анализируют профиль покупок человека, и, если в месяц гражданин приобретает товаров на 40-50 тысяч рублей, то им становится понятно, что на карте есть крупная сумма.

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