Эксперт по инфобезопасности Пащенко заявил, что мошенники узнают о состоянии счетов россиян от МФО и онлайн-магазинов

Эксперт по информационной безопасности Григорий Пащенко в рамках разговора с журналистами в понедельник, 13 сентября, сообщил, что существуют два источника информации мошенников о счетах россиян.
Специалист отметил, что в настоящий момент одним из основных "поставщиков" информации для злоумышленников являются микрофинансовые организации, поскольку крупные банки уже давно контролируют сотрудников, чтобы они не "сливали" подобные данные.
Григорий Пащенко в беседе с Радио Sputnik заметил, что вторым источником сведений о гражданах РФ для мошенников являются онлайн-магазины. Злоумышленники анализируют профиль покупок человека, и, если в месяц гражданин приобретает товаров на 40-50 тысяч рублей, то им становится понятно, что на карте есть крупная сумма.
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