«Возраст — это состояние души, конфликтующее с телом иногда»: Александру Розенбауму 70 лет

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13 сентября 2021, 08:03 Наталья Полянская

Сегодня свой юбилей отмечает врач, композитор и певец Александр Яковлевич Розенбаум. Многие слышали его песни «Кубанская казачья», «Караван» и, конечно же, «Гоп-стоп».

Александр родился 13 сентября 1951 года в городе Ленинград. Его родители были врачами. Через год после рождения сына семья переехала в Восточный Казахстан, но потом Розенбаумы вернулись обратно в северную столицу. Александр учился в школе и увлекался музыкой. В музыкальной школе он научился играть на фортепиано и скрипке, а на гитаре мальчик учился уже самостоятельно. В 1974 году Розенбаум окончил Первый Медицинский институт в Ленинграде и стал работать в больнице реаниматологом. В свободное от работы время Александр занимался в джазовом училище. А написанием песен увлёкся с 1968 года, писал он их для студенческих спектаклей.

Врачом Розенбаум отработал честных 5 лет. Но его душа все-равно лежала ближе к музыке и творчеству. Его музыкальная деятельность началась с выступлений с различными группами. А в 1983 году уже началась его сильная карьера. 14 октября он выступил в доме культуры, а после стал руководителем студии «Творческая мастерская Александра Розенбаума.

Розенбаум участвует в ежегодной Национальной Премии «Шансон года» в Большом Кремлёвском дворце. С 2014 по 2021 год является член жюри телепередачи Первого канала «Три аккорда».

Сейчас композитор живёт и работает в Санкт-Петербурге, он является владельцем сети пивных «Толстый Фраер» в Санкт-Петербурге. Про артиста можно отметить несколько интересных фактов. У Александра Розенбаума имеется более 13 фирменных гитар. Более 15 песен этого музыкального деятеля вошли в репертуар Михаила Шуфутинского. В свои 70 лет певец не перестаёт увлекаться боксом.

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