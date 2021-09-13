Пытки за подвиг: 13 сентября - день рождения Зои Космодемьянской

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13 сентября 2021, 00:00 Наталья Полянская

Взято из интернета

Зоя Космодемьянская была женщиной-красноармейцем диверсивно-разведывательной группы штаба западного фронта. Она попала в тыл врага в 1941 году. О её подвиге помнят до сих пор.

Зоя Анатольевна Космодемьянская родилась 13 сентября 1923 года в селе Осино-Гай в Тамбовской области. Её родители были учителями школы. Через 6 лет после рождения Зои вся семья бежала в Сибирь, спасаясь от доноса. Позже они смогли перебраться в Москву. В 1933 году отец Зои умер, и все взвалилось на руки матери. В школе девочка училась хорошо. Она мечтала о Литературном институте.

31 октября 1941 года Космодемьянская стала одной из 2000 добровольцев и отправилась в диверсионную школу. Девочка стала бойцом партизанской части 9903 штаба Западного фронта, участники операции которой являлись почти смертниками.

27 ноября Зоя подожгла узел связи немцев и 20 лошадей, которых они использовали для перевозки, это было одно из ее первых заданий. На следующий день девушке было приказано сжечь один из сараев, в котором ночевали немцы. Но в 7 часов вечера Зою поймали. Её отвели на допрос, она представилась Таней и ничего больше не сказала. Тогда её раздели догола и начали пороть ремнями, а далее часовой водил её нагой по морозу до самого утра.

В 10:30 утра на улице была сооружена виселица. Зою ждала казнь. Одна из свидетельниц описала смерть Космодемьянской: «До самой виселицы вели её под руки. Шла ровно, с поднятой головой, молча, гордо. Довели до виселицы. Вокруг виселицы было много немцев и гражданских. Подвели к виселице, скомандовали расширить круг вокруг виселицы и стали её фотографировать… При ней была сумка с бутылками. Она крикнула: «Граждане! Вы не стойте, не смотрите, а надо помогать воевать! Эта моя смерть — это моё достижение». После этого один офицер замахнулся, а другие закричали на неё. Затем она сказала: «Товарищи, победа будет за нами. Немецкие солдаты, пока не поздно, сдавайтесь в плен». Немецкий офицер злобно заорал: «Русь!» Но она продолжала: «Советский Союз непобедим и не будет побеждён», — всё это она говорила в момент, когда её фотографировали… Потом подставили ящик. Она без всякой команды встала сама на ящик. Подошёл немец и стал надевать петлю. Она в это время крикнула: «Сколько нас ни вешайте, всех не перевешаете, нас 170 миллионов. Но за меня вам наши товарищи отомстят». Это она сказала уже с петлёй на шее. Она хотела ещё что-то сказать, но в этот момент ящик убрали из-под ног, и она повисла. Она взялась за верёвку рукой, но немец ударил её по рукам. После этого все разошлись.»

Тело Зои провисело на виселице около месяца, над ним неоднократно издевались немцы. Они истерзали его ножами и отрезали грудь. На следующий день после этого, Космодемьянская была захоронена вместе с местными жителями.

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