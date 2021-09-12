Влияние неполной семьи на самооценку ребенка

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12 сентября 2021, 16:37 Галина Бородина

Фото из открытых источников

Многие слышали фразу: «все идет из семьи». И правда, сейчас все больше психологов и исследователей данной темы, приходят к выводу, что семья - это самый важный социальный институт в жизни каждого и большинство поступков и решений во взрослой жизни, человек принимает исходя из семейного опыта. В двадцать первом веке проблема безотцовщины и неполных семей стоит особенно остро, потому что подать на развод стало так же легко как сходить за хлебом, родить ребенка не в браке - уже не позор, а раздельное проживание родителей считается нормой. Так и появляются неполные семьи, где в большей мере страдает именно ребенок, который еще не сформирован как личность, он хочет любви и внимания обоих родителей.

Любые отклонения от нормы и изменения в структуре семейных отношений негативно влияют на ребенка. У детей из неполных семей чаще встречается тревожное расстройство, различные проблемы со сном, здоровьем и аппетитом. Такие дети больше утомляются и вследствие чего, у них падает уровень успеваемости, пропадает желание развиваться и ходить на дополнительные занятия, изучать что-то новое. Большой удар на себя принимает самооценка ребенка, она страдает в первую очередь, а последствия воспитания в неполной семье, могут преследовать порой всю жизнь.

Самооценка - представление человека о самом себе, о своих сильных и слабых сторонах, о своей внешности, о значимости себя в глазах других людей и в обществе, в целом. Формирование самооценки начинается с самого детства, когда ребенок смотрит на отношения родителей, на успехи и неудачи своих сверстников.

Очень важно как к ребенку относятся, ведь если маленького человека обделить вниманием, в будущем он будет пытаться заполучить это внимание, забывая о той же гордости. Обычно так и происходит в неполных семьях, когда ребенок живет с одним родителем. Ему хочется любви обоих родителей, но в лобик перед сном целует только мама. Кстати, именно воспитание одной только матерью самая распространенная форма неполных семей.

Отсюда, у девочек нет понимания о том, как мужчина должен относиться к женщине, именно девушки из семьи, где их воспитывала только мать, выходят замуж за агрессивных и властных мужчин, которые поднимаю руки и вскоре такие браки распадаются. Отсюда низкая самооценка, отсутствие чувства собственной важности и нежелание строить здоровые взаимоотношения, потому что примера таковых не было с детства.

У мальчика, когда его воспитывает одна только мать, формируется слабый характер, нерешительность, вследствие чего и низкая самооценка. Женщинам вообще свойственно залюбливать сыновей, именно поэтому чаще всего мальчики из таких семей, во взрослой жизни имеют проблемы с построением взаимоотношений с девушкой.

Стоит всегда понимать, что построение семьи - это ответственный этап в жизни любого человека. Стоит избирательней подходить к выбору партнера, с которым вы хотите завести ребенка, чтобы в последствии не испортить жизнь ни себе, ни ребенку.

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