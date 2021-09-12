Аргументы Недели Общество 13+

Синоптик Тишковец рассказал, что 12 сентября в Москве ожидается облачная погода, небольшой дождь и до плюс 23 градусов

, 11:03 Источник: РИА Новости

Синоптик Тишковец рассказал, что 12 сентября в Москве ожидается облачная погода, небольшой дождь и до плюс 23 градусов
pixabay.com

Сегодня, 12 сентября, в российской столице прогнозируется облачная с прояснениями погода. При этом может пройти небольшой дождь.

В Москве в воскресенье будет до 23 градусов тепла. Об этом рассказал ведущий сотрудник “Фобоса” Евгений Тишковец. По его словам, 12 сентября “солнечная погода будет чередоваться с облачной”.

В столичном регионе, как подчеркнул специалист, воздух прогреется до плюс 19-24 градусов. Скорость юго-западного ветра составит 3-8 м/с. Что касается атмосферного давления, то речь идет о 745 мм ртутного столба. “Температурный фон на 7 градусов превысит климатическую норму”, - заключил Тишковец.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПФ

В мире

Секретарь Совнацбеза Украины Данилов допустил возможность войны с Россией за Крым

Секретарь Совнацбеза Украины Данилов допустил возможность войны с Россией за Крым

Алексей Данилов, секретарь украинского Совнацбеза, допустил возможность войны с Российской Федерацией за Крым. С соответствующим заявлением представитель официального Киева выступил в разговоре с журналистами.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью