Синоптик Тишковец рассказал, что 12 сентября в Москве ожидается облачная погода, небольшой дождь и до плюс 23 градусов

Сегодня, 12 сентября, в российской столице прогнозируется облачная с прояснениями погода. При этом может пройти небольшой дождь.
В Москве в воскресенье будет до 23 градусов тепла. Об этом рассказал ведущий сотрудник “Фобоса” Евгений Тишковец. По его словам, 12 сентября “солнечная погода будет чередоваться с облачной”.
В столичном регионе, как подчеркнул специалист, воздух прогреется до плюс 19-24 градусов. Скорость юго-западного ветра составит 3-8 м/с. Что касается атмосферного давления, то речь идет о 745 мм ртутного столба. “Температурный фон на 7 градусов превысит климатическую норму”, - заключил Тишковец.
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