Латвийцы недовольны поведением мигрантов

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12 сентября 2021, 10:48 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: личный архив

Ситуация с нелегальными мигрантами в Латвии, увы, осложняется: соискатели убежища начали уже ломать заборы, хулиганить в центре «Муцениеки».



Итак, в центре, где разместились беженцы, начались волнения: нелегалы стали вести себя агрессивно! И это волнует тех латвийцев, которые живут неподалеку от центра.



«Реально становится страшно выходить на улицу. Сейчас карантин в центре, но когда его не было, то эти смуглые ребята заходили во дворы домов, заглядывали ночью в окна… И никому пожаловаться было нельзя и бесполезно. Почему мы должны это терпеть и рисковать своими жизнями? Нас «учит» правительство понимать ситуацию и толерантно относиться к беженцам. Я не хочу так относиться, когда мне ночью в окно светят фонариком и топчутся на моей территории. Пусть сами принимают к себе в дома таких гостей! Что нам делать? Взять оружие в руки?» - спрашивает одна жительница Лига, которая проживает недалеко от центра.





Я понимаю так: правительство Латвии бессильно и давно уже «заигралось» в демократию, и выполняет приказы ЕС!



Что же получается, демократия разрешает ломать заборы, гадить в еду, кричать и бастовать? Если бы местные жители такое сделали, то тут же получили наказание, а этим «дикарям», как говорит мой коллегам, все сходит с рук!



Совершенно ясно, что латвийцы сильно раздражены и предлагают отправить смуглых людей по месту прописки:



«Вы подумайте, приехало много молодых и смуглых ребят без жен? Где они будут удовлетворят свои сексуальные прихоти? Насиловать наших детей, женщин? Это же у них в порядке вещей! Посмотрите на эти случае в Германии. Спокойно насилуют, а потом говорят: «Я долго без женщины. У нас так не принято. Я хочу».



Могу сказать за себя, если моей дочери или мне будет грозить такая опасность, то я, будьте уверены, оставлю смуглых ребят евнухами. Латвия научила людей, что правительство, спецслужбы, правоохранительные органы, увы, не помощники простому латвийцу! Наше государство привыкло только БРАТЬ! И чтобы люди служили им на халяву!



Запасайтесь, дорогие латвийцы, официальными защитными средствами, чтобы чинуша, получив «куш» за мигрантов, не сказал вам, что это вы сами себя изнасиловали… Подумайте о себе сами! Только рассчитывайте на себя! Никто из служб, организаций вам точно не поможет.

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