В центре Риги проходят военные учения

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12 сентября 2021, 10:57 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: личный архив

С 13 по 20 сентября военнослужащие штабного батальона Национальных вооруженных сил примут участие в учениях Namejs 2021 в Риге и ее окрестностях с целью обработки навыков командования и поддержки в области связи и информационных систем Национальных вооруженных сил.



В целях усиления боевых возможностей штабного батальона и вовлечения каждого военнослужащего в учениях также примут участие штабной оркестр и солдаты роты Почетного караула.



И все это проходит в Риге! На глазах у изумленных людей.



Конечно, вооруженные силы Латвии призывают с пониманием относится к возможным краткосрочных осложнениям для движения транспорта, которые могут возникать из-за увеличивающегося движения военной техники по дорогам. Во время учений вне полигона будут использоваться только учебные боеприпасы и боевые симуляторы, которые просто создают шум, но не представляют опасности для жизни людей.



Я не пойму, разве представители штабного батальона и Почетного караула мастера в подобных учениях? Может я и ошибаюсь, но если вспомнить фильм «Брат» с Бодровым, то он тоже служил писарем при штабе. Что же получается? Писари, работники «с бумагами» взялись за оружие? Зачем?



Вспомнила, в целях усиления боевых возможностей!





Позвольте, а почему невидно командора Пабрикса (министр обороны Латвии - прим. авт.) на танке в Старой Риге. Как же так? Он же тоже работник «штаба»! Кстати, насколько г-н Пабрикс умело управляется с оружием? Намедни, СМИ опубликовали фотографию г-на Пабрикса с автоматом в руке… Вызвало удивление: министр обороны Латвии не «с той руки» держит автомат, и сам даже этого не понимает… Весело! А куда смотрит его пресс-служба, которая работает, видимо, за 1200 евро плюс премии, отчисления, проходные, отходные и т.д.? «Пошто» своего начальника позорить на весь мир? Сейчас опубликуем фото аж на шести языках и точно мир увидит!



Как отнеслись латвийцы к этим учениям в центре Риги?



Латвийские СМИ обошла фотография и видео, где мамочка идет с младенцем на руках, а в это время бравый штабной солдат полит из оружия… МЛАДЕНЕЦ в крик, а мамочка в шоке! И это нормально, видимо, для вооруженных сил Латвии. Последствия для психики ребенка, разумеется, не столь важно для бравых штабных солдат.



Я выскажу свое мнение: правительство Латвии очередной раз решило нагнать страх на население… Мол, вы тут бастуете, недовольны, а вот мы какие бравые! Если что, то дадим отпор мирным жителям!



А может штабные солдатики с Почетным караулом решили погрозить пальцем г-ну Шойгу? Интересно! Ну, пусть тогда погрозят чем-то еще Суворову и Невскому! И смех, и грех!





Видимо, все к войне с Россией готовятся… Недавно командующий силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Мартин Херем заявил по ТВ, в скором времени ожидается нападения России на республику!



«Мы говорим, что Россия представляет угрозу, что она может напасть. Но когда? В этом году? В следующем? Мы должны понимать, что это может произойти», - заявил г-н Херем.



А Россия знает сама, что собирается напасть? Или это приснилось генералу?



Я не могу взять в толк, а чего же прибалтийским странам волноваться, когда есть союзники НАТО? Они же помогут! Или нет? Мы прекрасно видели, как они «помогли» в Афганистане!





Итак, что думают латвийцы?



Мнение из социальных сетей:



«Видимо, решили, что где-то г-н Путин прячется в подъезде. Вот и решили «обезвредить». Как можно додуматься проводить подобные учения в городе? Как? Решили показать жителям, куда деньги потратили? Так это видно, куда! Почему в лесу нельзя было проводить учения? Понимаю! В лесу страшно, там грибники… могут автомат отобрать…»



«Какое отношение к военному делу имеет все это? Сидели бы в штабе! Бессмысленная беготня взрослых мужиков с хлопушками. Если у правящих руки из з@ растут, то это уже всем и давно видно! Не надоел позор на весь мир?»



«Очень смелые вояки, готовы пугать мамочек и детей. Устроили в городе показуху! А при этом через границу к нам толпами бегут смуглые ребята, а правительство руками разводит! Я понимаю, что «хозяин» приказал, а в Вашингтоне бравые штабные ребята будут проводить учения? Или, как хозяин разрешит?»



Да уж… Слов приличных нет…

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