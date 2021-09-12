Жилой дом в Риге оккупировали крысы

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12 сентября 2021, 10:23 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

С начала августа жители одного дома в Риге не могут справиться с нашествием крыс: даже «поход» к мусорному контейнеру весьма опасен.



Каждый раз, когда жители этого многострадального дома идут выбрасывать мусор, люди даже не решаются открыть дверь в подсобное помещение первого этажа: местные жители просто боятся, что крупный грызун прыгнет в лицо.



«Когда выбрасываешь мусор, то все время страшно, что кто-то сейчас набросится. Они смотрят на вас, пока вы выбрасываете мусор, а затем продолжают есть. Очень неприятно. Однажды насчитала девять»,- рассказывает некая Яна из данного дома.



По словам жильцов, крысы очень большие и сытые, а наличие котов их не беспокоит.



А что же домоуправление? Как оно решает этот вопрос?



Кстати, жители Риги стали получать от местного ЖКХ письма, что будет проводиться дератизация. Такие письма получают жители всех районов. И постоянно! Например, в этот дом, который оккупировали крысы дератизация проводилась около месяца назад, а как хвостатые соседи были, так и есть! Правда ЖКХ обещает использовать другие химические вещества, которые дадут эффект. А за, как минимум 1, 5 года, не сообразили использовать иные методы для ликвидации крыс?



Меня удивил тот факт, почему же этот дом приглянулся крысам? И я решила «вдариться» в приметы!



Итак. Если большое количество грызунов вдруг появилось во дворе дома, то этот «приход» обещает неурожай. А если они вдруг заселились в доме, то мелких проблем не избежать! А если грызун прыгнет в лицо или за пазуху, то проблем со здоровьем стоит ждать. А вот их внезапное исчезновение предвещает пожар.



Если крыса завелась в доме, то это предвестник беды. Если их много, то жильцам грозит серьезная опасность. Возможно, что к народным мудрым приметам стоит прислушаться? Например, проверить дом на предмет ремонтных работ или не грозит утечка газа, или все ли хорошо с проводкой…



И не стоит забывать, что нашествие грызунов несет за собой тяжелые болезни…

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